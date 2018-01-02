Пьяный водитель протаранил 25 автомашин

В Ровно (Украина) пьяный водитель "мерседеса" протаранил 25 машин, три человека пострадали.

26-летний водитель Mercedes S500 не справился с управлением и врезался в бетонный забор, повредив 15 метров ограждения. По пути он задел пять машин, еще двадцать были повреждены обломками забора.

Водителя с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию центральной городской больницы. Из трех его пассажиров двое получили легкие травмы, один не пострадал.

Полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, передает "Интерфакс".