Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене оказалась номинированной на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам декабря. В последнем месяце 2017 года спортсменка победила в Минске на турнире "Рождественские старты" с результатом два метра.

Кроме россиянки на почетное звание также претендуют бегуньи Татьяна Пинту и Алина Рех из Германии, турчанка Ясемин Джан и британка Хэрриет Ноулз-Джонс, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.

Выборы лучшей легкоатлетки Европы будут проходить путем голосования в Twitter и Facebook. Голосование закончится 6 января в 14:00 по московскому времени.