Авария с автоцистерной в Италии: шесть человек погибли

На севере Италии столкнулись автоцистерна, грузовик и легковой автомобиль. По имеющейся информации, в ДТП погибла семья из пяти человек и водитель большегруза. Причины происшествия пока не выяснены.

Работу на месте осложняет пожар, который вспыхнул после столкновения с цистерной. На месте работают пожарные, спасатели и дорожная полиция. Трассу пришлось перекрыть. Столп дыма виден за несколько километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.