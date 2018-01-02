Печальный антирекорд Украины: 1 января в пожарах погибли 16 человек

За первые сутки нового года на Украине погибли 16 человек, 4 получили травмы. О рекордном числе жертв сообщила ГСЧС Украины.

Количество бытовых пожаров выросло в два раза – 110 случаев.

Основной причиной стали небрежность и пренебрежение противопожарными правилами.

В то же время удалось спасти 7 украинцев, передает "Интерфакс".