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2 января 201820:35 Денис Давыдов

Протесты в Иране: возможность, а не угроза

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В Иране сегодня с новой силой вспыхнули массовые беспорядки, жертвами которых стали уже 20 человек. Акции протеста продолжаются уже пятый день, они охватили все крупные города страны. Полиция задержала почти 500 провокаторов, которые подбивали толпу захватывать воинские части.

Такой географии протестов в Иране не было почти 40 лет. Беспорядки не только в столице, а по всей стране.

Вот толпа забросала бутылками с зажигательной смесью полицейский участок. Так митингующие пытались завладеть оружием. Захватили они и эту пожарную машину. Проехав пару километров, сбили на площади случайных прохожих – 12-летнего ребенка и мужчину. Шестой день волнений, а в списке погибших уже больше 20 человек.

"Посмотрите на происшествия последних дней! Все, кто выступает против Ирана, те, у кого есть деньги, оружие и шпионы, объединили усилия, чтобы создать проблемы для властей Исламской республики", — говорит духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

С 28 декабря это его первая оценка событий. В своей речи Хаменеи не уточнил, кого конкретно он винит в беспорядках. Но от официальных лиц Тегерана уже звучали обвинения в адрес Вашингтона, Лондона, Эр-Рияда.

Похоже, догадки не безосновательны. Достаточно почитать "Твиттер" американского президента Дональда Трампа, в котором тот писал о воровстве богатств Ирана.

"Трамп заявил: настало время для перемен, но ему следует думать о своей стране, а иранцы могут сами позаботиться о себе. Чтобы добиться прогресса, каждый должен изменить сначала самого себя", — делится жительница Тегерана Марьям Ризаи.

Российский МИД заявил о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Ирана. Есть реакция внешнеполитическое ведомство Сирии. Там обвиняют США в попытке дестабилизировать ситуацию в исламской республике.

"Саудовская Аравия сражается с Ираном за геополитическое влияние в регионе. Считает, что Иран занимается активной внешнеполитической экспансией. Именно Иран помешал вместе с Россией, конечно, американскому сценарию в Сирии", — говорит член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков.

По данным иранских спецслужб, в соцсетях каждое третье сообщение, подстегивающее демонстрантов, приходит именно из Саудовской Аравии. Власти, вопреки заверениям разработчиков, смогли моментально заблокировать мессенджер "Телеграмм" на территории Ирана. По его каналам делились инструкциями, как использовать бутылки с зажигательной смесью. У самого крупного заблокированного канала в республике больше миллиона подписчиков. Вообще Иран для "Телеграмма" — один из крупнейших рынков. Этим мессенджером пользуются каждый второй житель А всего их 40 миллионов человек.

Примечательно, как за эти дни изменилась риторика протестующих. Они выкрикивают политические лозунги, требуют смены власти. Хотя в конце декабря начиналось все с мирных демонстраций против роста цен на продукты. На улицы выходит в основном те, кому нет 30. По статистике, каждый третий молодой человек безработный.

"Я хочу особо отметить: для нас нет более важного вопроса, чем трудоустройство. Безработица — очень опасная вещь. Ведь почти все проблемы в обществе: наркотики, семейные конфликты — всё это связано с безработицей. Поэтому мы должны решать эти проблемы", — заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Но пока волнения не идут на спад, сосредоточились на поиске подстрекателей. По подозрению в организации мятежей арестованы 450 человек. Между тем практически параллельно с противниками режима, на улицы тысяч городов выходят сторонники президента.

"Как представитель молодежи, я хочу сказать: Трампу не следует вмешиваться в дела нашей страны. Мы сами будем принимать решения, касающиеся нашей страны. И наши проблемы — это совсем не его дело", — выступает Саид Мохсени, житель Тегерана.

Судя по последним заявления президента страны, власти готовы сделать выводы. Президент Ирана Рухани сказал, что протесты — это возможность, а не угроза. Иран будет работать, чтобы решить свои экономические проблемы. Официальный Тегеран утверждает, что скоро беспорядки прекратятся.

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