Протесты в Иране: возможность, а не угроза

В Иране сегодня с новой силой вспыхнули массовые беспорядки, жертвами которых стали уже 20 человек. Акции протеста продолжаются уже пятый день, они охватили все крупные города страны. Полиция задержала почти 500 провокаторов, которые подбивали толпу захватывать воинские части.

Такой географии протестов в Иране не было почти 40 лет. Беспорядки не только в столице, а по всей стране.

Вот толпа забросала бутылками с зажигательной смесью полицейский участок. Так митингующие пытались завладеть оружием. Захватили они и эту пожарную машину. Проехав пару километров, сбили на площади случайных прохожих – 12-летнего ребенка и мужчину. Шестой день волнений, а в списке погибших уже больше 20 человек.

С 28 декабря это его первая оценка событий. В своей речи Хаменеи не уточнил, кого конкретно он винит в беспорядках. Но от официальных лиц Тегерана уже звучали обвинения в адрес Вашингтона, Лондона, Эр-Рияда.

Похоже, догадки не безосновательны. Достаточно почитать "Твиттер" американского президента Дональда Трампа, в котором тот писал о воровстве богатств Ирана.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!