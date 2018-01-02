"Илью Муромца" отправили бороться со льдами: в Североморск пришел новый ледокол

Новый ледокол "Илья Муромец", построенный для Северного флота, прибыл к месту службы. Экипаж совершил свой первый переход с Балтики в Кольский залив. "Илья Муромец" — многофункциональное судно нового поколения. Ледокол может проводить другие суда, а также заниматься научно-исследовательскими и гидрографическими работами.

Зажаренных поросят — традиционный подарок, который всегда вручают морякам после перехода — члены команды "Ильи Муромца" будут теперь получать регулярно. Впереди множество маршрутов — новый ледокол пополнил Северный флот впервые за 40 лет. Необходимость в нем у военных назрела давно, поэтому планы у экипажа расписаны на многие месяцы вперед.

"Арктическая зона, Северный Ледовитый океан — тяжелая ледовая обстановка большую часть года. И поэтому для обеспечения сил флота необходимы такие суда обеспечения, ледоколы. Предполагается, что еще флот получит суда не ледокольного типа, а суда обеспечения порядка четырех", говорит командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов.

"Илья Муромец" может находиться в море до двух месяцев, не заходя в порт, а на борту помимо 40 человек экипажа может разместиться до полусотни ученых: у корабля помимо военного есть еще и научное назначение. Прямо на палубе здесь расположена даже мобильная лаборатория.

"Она автономна, подключается к воде и электричеству. Там стоят системы, спусковые зонды — вся полноценная лаборатория. Здесь также стоит трехлучевой эхолот, который позволяет рисовать трехмерные карты", — поясняет капитан дизель-электрического ледокола "Илья Муромец" Глеб Рутковский.

В зависимости от ледовой обстановки судно способно проводить от одного до целой эскадры кораблей в северных морях.

Дизель-электрический "Илья Муромец" — первый в России ледокол, оснащенный винто-рулевыми двигателями. Находятся они не в корпусе судна, а под ним, и способны разворачиваться на 360 градусов, то есть повернуть вокруг своей оси судно сможет практически на пятачке в несколько метров.

Новый, современный и оснащенный по последнему слову техники ледокол "Илья Муромец" государственные испытания в Балтике прошел на отлично. В ближайшее время судну предстоит пройти проверку арктическими льдами, которая состоится уже весной 2018 года.