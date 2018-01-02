Мужской поступок: с 1 января в армию США вернулись трансгендеры

Американские трансгендеры теперь в защите не нуждаются. Наоборот, они сами начали защищать страну. Первые такие солдаты с 1 января 2018 года заступили на службу в армию США. Пентагон пришлось изменить устав, в котором теперь указано даже то, какое нижнее белье должны носить военные, сменившие пол. Сторонникам сексуальных меньшинств удалось преодолеть и недовольство генералов, и запрет Дональда Трампа.

Из теплой Флориды в холодный Вашингтон. Дональд Трамп с семьей возвращается в Белый дом после недельных каникул, напоследок поздравляя американцев с Новым годом.

"С Новым годом всех! Нас ждет прекрасный год, 2018-й будет фантастическим", — обещает президент США Дональд Трамп.

Фантастический — это такой, какой и представить трудно. И в этом смысле 2018 год действительно будет почти особенным.

Например, для американский армии. С 1 января Пентагон снова, как и при Обаме, берет на службу трансгендеров. Летний запрет Трампа, как часто получается с его указами, заблокировали суды.

Готовя распоряжение, в Белом доме ссылались и на то, что сменившие пол и надевшие погоны испытывают сложности в быту и общении, в том числе в армейских коллективах. Недовольные толпы под радужными флагами тогда собирались и под трамповской башней в Нью-Йорке и под Белым домом.

"Я просто чувствую себя гражданином второго классе. Нам говорят — мы не достойны служить в армии, мы не достойны того, чего достойны другие. У нас отнимают наши права! Сам я, правда, не служил, но у меня есть друзья, которые служили в армии, и они — трансгендеры. Это решение их очень ранит!" – заявил один из протестующих.

Сержант Патрисия Кинг, недавно сделавшая операцию по смене пола — первый открытый из тысяч трансгендеров Пентагона. В ушах сережки, за плечами — три командировки в Афганистан. Там Кинг, еще будучи мужчиной, не сидевшем на гормонах, охраняла генералов и отправляла подозреваемых в Гуантанамо.

"Когда я проснулась утром и услышала об этой новости, мне оборвали телефон мои сослуживцы с вопросами — что мы будем делать дальше? Будет ли у нас теперь работа? Можем ли мы продолжать служить? Я проснулась и была просто в шоке!" – говорит сержант.

Кинг родом из штата Колорадо, известного своими либеральными взглядами. Четыре года назад, например, там разрешили открыто продавать марихуану. Из Денвера у телеканала CNN (где такие либеральные взгляды как раз формируют) во время новогоднего телемарафона — специальное включение. Корреспондентка становится веселее с каждой минутой, проведенной в эфире, благодаря характерном дыму.

С первого января 2018 года легально купить марихуану можно и в Калифорнии. Это шестой американский штат, который принял подобный закон. 30 граммов в рекреационных целях теперь продадут любому, кому исполнился 21 год. Самые нетерпеливые оказались у кассы уже в шесть утра.

Правда, бизнес к наплыву желающих оказался не вполне готов. Лицензии на продажу в Калифорнии получили только 90 торговых точек. Ни одной пока не выдали в самых крупных городах — Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

С 1 января, кстати, в американскую армию будут брать и тех, у кого есть проблемы с психикой.