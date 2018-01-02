ЦСКА постарается вернуть Ахмеда Мусу

Московский ЦСКА предпримет попытку вернуть из английского "Лестера" своего бывшего футболиста Ахмеда Мусу. Речь идет об аренде нигерийского нападающего.

Ахмед Муса так и не смог прижиться в "Лестере". В нынешнем сезоне Муса ни разу не выходил на поле в матчах премьер-лиги. Клуб не рассчитывает на 25-летнего африканца и готов продать его, либо отпустить в аренду.

Второй вариант устраивает бывший клуб Мусы – ЦСКА. Армейцы два года назад продали нигерийца "Лестеру" 19,5 миллионов евро, и вряд ли они станут снова покупать его. Однако красно-синие с радостью бы арендовали одного из бывших лидеров. "Лестер" же больше устраивает продажа футболист.