"Тренер": кино на спортивных скоростях

В наступившем году на экраны выйдет фильм "Тренер". Это дебютная работа Данилы Козловского в качестве режиссёра. Он же сыграл в картине главную роль — футболиста сборной, который покинул большой спорт и стал тренером провинциального клуба. Премьера фильма состоится в апреле.

По первому трейлеру фильма "Тренер" становится ясно: в апреле зрителя ждет не просто большой блокбастер, а смелый и свежий взгляд на мир футбола и его изнанку.

После досадного промаха в решающем матче, герою Данилы Козловского, нападающему Премьер-лиги, пришлось уйти из большого футбола в захудалый провинциальный клуб. Сменить газон на тренерскую скамейку.

Это фильм о том, как проклинаемый всеми — от болельщиков до спортивных функционеров — тренер построит новую команду, научит играть в новый футбол тех, кто и по-старому уже давно играть не хочет! А главное — вселить надежду и веру в свои силы населению целого города!

"Это история о страсти, о любви, о том, что любая мечта имеет свойство сбываться!" – рассказывает исполнитель главной роли, продюсер и режиссер фильма "Тренер" Данила Козловский.

"Тренер" — это режиссерский дебют Данилы Козловского. Это кино на спортивных скоростях. Зритель почувствует себя на настоящем футбольном матче: эффектные голы и пенальти, подсечки и даже драки! Все то, из-за чего футбол стал игрой миллионов, так реалистично не показывал еще никто.

"Мы это делаем для тех, кому это действительно интересно, пытаемся говорить честно, и пытаемся делать что-то важное и настоящее!" – говорит Козловский.

Премьера фильма тренер состоится 19 апреля, перед началом главного мирового футбольного первенства, которое пройдет в России.