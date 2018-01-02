Шесть дней огня: Иран встретил 2018 год беспорядками

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Протесты в Иране 2 часа назад
Шесть дней огня: Иран встретил 2018 год беспорядкамиЧитайте нас в Telegram
Шесть дней огня, протестов и столкновений с полицией, минимум 21 погибший и свыше 450 задержанных. С такими цифрами Иран вошел в новый 2018 год. Правительство страны уверено — народные волнения срежиссированы из-за границы.
Люди с плакатами и лозунгами заполонили улицы крупнейших городов — Мешхеда и Решта, Тегерана и Исфахана. Демонстрации, которые, по заявлениям их участников, якобы направленные против коррупции и повышения цен, быстро переросли в беспорядки, сопровождавшиеся стрельбой и пожарами. По данным СМИ, протестующие даже попытались захватить полицейские участки и военные базы. Власти страны выступили с заявлением: протесты в стране координируются из-за границы.
"В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для руководства и народа Исламской Республики. Мне есть, что сказать жителям по этому поводу. И я это обязательно сделаю, как придет время", — заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
А вот секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана медлить с обвинениями не стал. Али Шамхани уверен, за организацией протестов стоят США и Израиль. Именно они, по мнению Шамхани, развернули массированные компании в социальных сетях по дестабилизации ситуации в стране. Там же беспорядки прокомментировал и американский лидер.
"Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Барак Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны. США следят!" – написал Дональд Трамп в своем микроблоге.
Отношения Вашингтона и Тегерана простыми назвать нельзя. Со стороны Соединенных Штатов — и санкции, и постоянные угрозы выйти из ядерного соглашения с Ираном, якобы из-за нарушенных страной договоренностей. Тут, однако, с Вашингтоном не согласились европейские союзники.
К тому же, соблюдение всех условий соглашения Тегераном подтвердили инспекторы МАГАТЭ, что не обошел вниманием президент Хасан Роухани. А заодно вспомнили и ранние высказывания самого Трампа.
"Дональд Трамп, сегодня пытающийся сочувствовать нашим гражданам, похоже, забыл, что всего несколько месяцев назад назвал иранский народ нацией террористов. Можно ли доверять такому? После такого заявления возникает немало вопросов", — отметил президент Ирана Хасан Роухани.
В иранском МИДе Трампу и вовсе посоветовали перестать играть на национальных чувствах иранцев, и заняться лучше проблемами внутри своей страны.
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