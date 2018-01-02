Двум футболистам "Ливерпуля" грозит тюремное заключение

Сразу два футболиста "Ливерпуля" могут оказаться за решеткой. Защитнику Деяну Ловрену грозит наказание за лжесвидетельствовали, а его коллеге по амплуа Джону Фланагану – за избиение своей подруги.

Джон Фланаган нанес побои своей подруге Рейчел Уолл. Футболист признал свою вину, и суд учтет это обстоятельство. Тем не менее, Джон может быть лишен свободы на шесть месяцев.

Куда более серьезные проблемы у Деяна Ловрена. Хорватский футболист дал ложные показания деле о коррупции, имеющее отношение к его переходу из загребского "Динамо" во французский "Лион". Если Ловрен будет признан виновным, то его ждет пятилетний тюремный срок.