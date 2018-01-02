Президент Уганды изменил конституцию ради переизбрания

Президент Уганды Йовери Мусевени изменил конституцию, чтобы переизбраться.

Как сообщил официальный представитель главы государства Дон Ваньяма, Мусевени одобрил законопроект, который в настоящее время имеет силу закона, отменяющий возрастные ограничения. Так Мусевени, возглавляющий Уганду с 1986 года, сможет баллотироваться в 2021 году по достижении 76-летнего возраста.

Ранее на пост президента могли претендовать только кандидаты, не достигшие 75 лет.

Законопроект был принят парламентом Уганды 20 декабря, несмотря на сопротивление оппозиции. Парламентские дебаты по конституционной реформе с лета проходили напряженно и порой переходили в потасовки.

Мусевени, обращаясь к нации в новый год, объявил, что отмена возрастного ограничения только укрепит демократию в стране, передает ТАСС.

Конституция 1995 года ограничивала право пребывания на посту президента двумя сроками, однако накануне выборов 2005 года положение отменили. Мусевени стал главой государства в пятый раз в апреле 2016 года.