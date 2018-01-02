"Зенит" собрался купить бразильского защитника

Санкт-петербургский "Зенит" ищет пути укрепления обороны. Клуб с берегов Невы намерен приобрести защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо.

"Зенит" уже пытался купить Кайо прошлым летом, но клубы не смогли согласовать переход. Российский клуб готов предпринять вторую попытку, оценив 24-летнего бразильца в 13,5 миллионов евро. Если сделка состоится, то Кайо будет заявлен на матчи Лиги Европы с шотландским "Селтиком".

Родриго Кайо считается одним из сильнейших защитников чемпионата Бразилии. На его счету 5 матчей в сборной страны. Летом 2015 Кайо практически перешел в "Валенсию" за 12,5 миллионов евро. Но футболист не прошел медосмотр в испанском клубе.