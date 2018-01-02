Родственники Ноздровской требуют найти убийц и разобраться с системой

Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Родственники Ноздровской требуют найти убийц и разобраться с системойЧитайте нас в Telegram
В Киеве прошел митинг с требованием расследовать убийство юриста Ирины Ноздровской. Участники акции пикетировали областное управление полиции. Тело погибшей с ножевыми ранениями первого января обнаружили в реке. По делу уже допрошены десятки людей.
Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской собрало на протестном митинге три сотни человек. Возле здания МВД в украинской столице активисты потребовали отставки главы областной полиции и что-то не поделили друг с другом.
Тело погибшей нашли под Киевом 1 января. За сутки, как уверяют в полиции, по делу успели допросить полсотни человек. Толпу, которая собралась уже на следующий день, результаты не устроили.
О пропаже женщины стало известно 29 декабря. На следующий день в полиции обнаружили сигнал телефона, еще через сутки из реки вытащили тело убитой. У Ноздровской осталась дочь и престарелая мать.
Правозащитник и юрист Ирина Ноздровская получила известность после громкого дела о гибели сестры. 30 сентября 2015 года девушку насмерть сбил племянник районного судьи Дмитрий Россошанский. В его крови потом нашли наркотики. В течение всего процесса, по словам самой Ноздровской, ей угрожали, бросали в окна дома петарды и даже избивали дочь.
Спустя два года виновника ДТП все же приговорили к 7 годам тюрьмы. В день приговора его отец — тот самый районный судья — якобы лично угрожал Ноздровской расправой. А за два дня до исчезновения правозащитницы суд отклонил запрос адвокатов об освобождении Россошанского. Внимание к процессу тоже привлекла Ноздровская.
Именно этого, по мнению протестующих в Киеве, ей могли и не простить.
Дмитрий Гнап, журналист, написал в своем Facebook:
"Случай <...> шокирует не только жестокостью. А еще и тотальной прогнилостью правоохранительной системы. <...> Россошанский не мажор в классическом понимании. Он ездил на "Ланосе", на котором и совершил смертельное ДТП. Живет не очень богато, в обычном доме в селе возле Вышгорода. Да, имеет дядю — судью райсуда. Но не так чтобы уж очень влиятельного. При этом даже таких не супервлиятельных связей хватило, чтобы полиция провалила его экспертизу сразу после ДТП на употребление алкоголя и наркотиков. Ее просто не делали. Прокуратура возбудила за провал экспертизы производство против следователей полиции. Но... даже не допросила этих следователей".
Найти убийц и разобраться с системой призывают, кажется, только друзья и коллеги Ноздровской. У политиков справедливость своя. Нардеп Луценко, например, призвал сограждан не верить полиции и вооружаться самим. Глава МИДа Климкин почему-то нашел в деле феминистский след. А экс-губернатор Саакашвили просто встроился в очередной протест. Но на этот раз – с дивана.
"Нет смысла просить у властей защиты и правосудия. Эта власть сама и является первопричиной этой ситуации. <...> возмущенные граждане идут в МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всех неравнодушных. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами, но не рядом и не на трибуне", — написал политик в Facebook.
Впрочем, суд о ДТП двухлетней давности и нынешнее убийство еще могут оказаться совпадением. Полицейские, например, задержали жениха Ноздровской Виталия Сергеева, который отказался от дачи показаний. Вот только версия о неразделенной любви в таких условиях протестующих в Киеве устроит едва ли.
-
В Киеве есть четыре версии убийства юриста Ноздровской4 часа назад
-
Киев зароет конфискованные у Януковича миллиарды в землю6 часов назад
-
За смерть правозащитницы киевляне хотели избить полицейского7 часов назад
-
Двести пикетчиков в Киеве требуют расследовать убийство юриста7 часов назад
-
На Украине задымился скоростной поезд9 часов назад
-
Назло маме отморожу уши: политологи - о введении Украиной биометрии на границе с Россией1 сутки назад
-
Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
- В Москве насчитали более полумиллиона "лишних" автомобилей
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
Что будет с рублем в 2018, на фоне падения доллара?
- Почему 2018 год будет годом роста нефти
- 8 вероятных вооруженных конфликтов в 2018 году
- Топ-5 самых успешных ICO года
- Самые удачные сделки 2017 года
-
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
- Генсек ООН обратился к миру с предостережением
- Протесты в Иране: погибли 12 человек
- На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами
- Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
В американскую армию вернулись трансгендеры
- "Илью Муромца" отправили на борьбу со льдами
- Все на улицу! Новый год после праздничного стола
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
"Тренер": кино на спортивных скоростях
Протесты в Иране: возможность, а не угроза
Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс
В возрасте 76 лет умерла актриса Татьяна Майорова
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
В Крым не пустили звезду русского шансона Кемеровского
Безруков: творческие люди всегда ходят по лезвию бритвы
На северо-востоке Москвы обнаружили кладбище такси
ЦСКА постарается вернуть Ахмеда Мусу
Пьяный водитель протаранил 25 автомашин
Режим ЧП в Египте продлен до 13 апреля
Российский ходок Кирдяпкин завершил спортивную карьеру
Двое россиян пытались украсть игрушки с рижской елки
Александр Кокорин изобразил не умеющую танцевать панду
Президент Литвы приобрела для себя запасной аэродром
Киев зароет конфискованные у Януковича миллиарды в землю
Из Риги собираются выслать журналиста ТВЦ
Луганск опасается провокаций: Киев подтянул к ЛНР танки
Самые дорогие проекты 2017 года
Что ждать от цифровых валют в 2018-м?
Трогательный новогодний подарок отца довел сына до слез
Что будет с рублем в 2018 году на фоне падения доллара
Диспансеризация-2018: чего ждать
Названы самые скачиваемые сериалы 2017 года
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере