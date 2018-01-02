Родственники Ноздровской требуют найти убийц и разобраться с системой

В Киеве прошел митинг с требованием расследовать убийство юриста Ирины Ноздровской. Участники акции пикетировали областное управление полиции. Тело погибшей с ножевыми ранениями первого января обнаружили в реке. По делу уже допрошены десятки людей.

Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской собрало на протестном митинге три сотни человек. Возле здания МВД в украинской столице активисты потребовали отставки главы областной полиции и что-то не поделили друг с другом.

Тело погибшей нашли под Киевом 1 января. За сутки, как уверяют в полиции, по делу успели допросить полсотни человек. Толпу, которая собралась уже на следующий день, результаты не устроили.

О пропаже женщины стало известно 29 декабря. На следующий день в полиции обнаружили сигнал телефона, еще через сутки из реки вытащили тело убитой. У Ноздровской осталась дочь и престарелая мать.

Правозащитник и юрист Ирина Ноздровская получила известность после громкого дела о гибели сестры. 30 сентября 2015 года девушку насмерть сбил племянник районного судьи Дмитрий Россошанский. В его крови потом нашли наркотики. В течение всего процесса, по словам самой Ноздровской, ей угрожали, бросали в окна дома петарды и даже избивали дочь.

Спустя два года виновника ДТП все же приговорили к 7 годам тюрьмы. В день приговора его отец — тот самый районный судья — якобы лично угрожал Ноздровской расправой. А за два дня до исчезновения правозащитницы суд отклонил запрос адвокатов об освобождении Россошанского. Внимание к процессу тоже привлекла Ноздровская.

Именно этого, по мнению протестующих в Киеве, ей могли и не простить.

Дмитрий Гнап, журналист, написал в своем Facebook:

"Случай <...> шокирует не только жестокостью. А еще и тотальной прогнилостью правоохранительной системы. <...> Россошанский не мажор в классическом понимании. Он ездил на "Ланосе", на котором и совершил смертельное ДТП. Живет не очень богато, в обычном доме в селе возле Вышгорода. Да, имеет дядю — судью райсуда. Но не так чтобы уж очень влиятельного. При этом даже таких не супервлиятельных связей хватило, чтобы полиция провалила его экспертизу сразу после ДТП на употребление алкоголя и наркотиков. Ее просто не делали. Прокуратура возбудила за провал экспертизы производство против следователей полиции. Но... даже не допросила этих следователей".

Найти убийц и разобраться с системой призывают, кажется, только друзья и коллеги Ноздровской. У политиков справедливость своя. Нардеп Луценко, например, призвал сограждан не верить полиции и вооружаться самим. Глава МИДа Климкин почему-то нашел в деле феминистский след. А экс-губернатор Саакашвили просто встроился в очередной протест. Но на этот раз – с дивана.

"Нет смысла просить у властей защиты и правосудия. Эта власть сама и является первопричиной этой ситуации. <...> возмущенные граждане идут в МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всех неравнодушных. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами, но не рядом и не на трибуне", — написал политик в Facebook.

Впрочем, суд о ДТП двухлетней давности и нынешнее убийство еще могут оказаться совпадением. Полицейские, например, задержали жениха Ноздровской Виталия Сергеева, который отказался от дачи показаний. Вот только версия о неразделенной любви в таких условиях протестующих в Киеве устроит едва ли.