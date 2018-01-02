Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 3 января планирует провести в Киеве переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным, а после отправиться с ним в Донбасс. Ключевым пунктом повестки переговоров, как отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины, станет обсуждение позиции ФРГ и Франции в рамках работы "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

В то же время в посольстве Германии на Украине заявляют, что новый этап обмена пленными должен был реализован быстро.

В прошлую среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук указал, что второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29". Заместитель главы дипмиссии Вольфганг Биндзайль 29 декабря 2017 года встретился с одним из украинцев, освобожденных из плена в Донбассе. Состоялся разговор о судьбу пленных, а также роли правительства Германии в минском процессе и "нормандском формате", передает РИА Новости.

Господин Биндзайль заверил посетителей в том, что федеральное правительство и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта, сообщило посольство в Facebook.

Германия, Франция, Россия и Украина составляют "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Этот формат существует с июня 2014 года, когда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры стран впервые обсудили проблемы нормализации обстановки в Донбассе.