В среду Международная федерация санного спорта примет решения по Демченко и Ивановой

Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта рассмотрела дела российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, дисквалифицированных МОК. Решение по Демченко и Ивановой будет вынесено 3 января.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт подтвердила ТАСС, что решение принято. "Заседание комиссии уже завершилось. Насколько я понимаю, окончательное решение станет известно 3 января, его опубликуют на сайте международной федерации".

27 декабря дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила Альберта Демченко и Татьяну Иванову от участия в Олимпиадах. Их результаты на Играх-2014 года аннулированы. Альберт Демченко лишился двух, а Татьяна Иванова – одной серебряной награды сочинской Олимпиады. Однако и Иванова, и главный тренер сборной Демченко вошли в предварительный состав российской команды на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.