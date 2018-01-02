Польский таксист насмерть сбил двух пешеходов в новогоднюю ночь

Пожилой житель Польши и его спутница пали жертвами страшной аварии в первые часы нового года, сообщает Wyborcza.pl. Трагический инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

ДТП произошло в 04:20 утра 1 января в восточной части города Торунь. Двигавшийся на высокой скорости черный кроссовер Mercedes-Benz сбил переходивших дорогу по пешеходному переходу пару, причем удар был такой силы, что 67-летнего мужчину и его спутницу отбросило почти на 20 метров вперед.

От полученных травм пешеходы скончались на месте. Владелец автомобиля — 57-летний таксист — в момент аварии был трезв.