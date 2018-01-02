Новогодние праздники в Доминиканской Республике: 31 человек погиб, 612 отравились

За новогодние праздники в Доминиканской Республике 31 человек погиб, более тысячи пострадали в результате ДТП.

Центр по чрезвычайным ситуациям карибской страны отметил, что большая часть смертей пришлась на мотоциклы и мопеды.

Еще 612 человек отравились алкоголем, 53 – едой.

В начале декабря в провинции Элиас-Пинья (недалеко от Гаити) более 30 человек отравились самодельным ромом с метанолом. 12 из них скончались, передает ТАСС.