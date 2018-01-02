В возрасте 76 лет умерла актриса Татьяна Майорова

В возрасте 76 лет скончалась актриса Татьяна Майорова. Об этом сообщается на сайте Русского драматического театра Литвы, в котором она исполнила около 40 ролей.

Майорова скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Похороны актрисы пройдут на кладбище Карвелишкес в Вильнюсе 4 января.

Актриса родилась в 1941 году в Донецкой области, в 1964 году окончила Институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах — Русского драматического театра Литвы.