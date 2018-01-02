В Крым не пустили звезду русского шансона Кемеровского

В Крым не пустили звезду русского шансона Евгения Кемеровского. Он приехал на Украину поезде, но не оформил необходимое разрешение.

Об этом написал в Facebook постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно упоминали о том, что воссоединение Крыма с Россией было абсолютно законным, и о словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".