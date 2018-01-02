Чехи пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира

На проходящем в американском Баффало чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных определился первый участник полуфинала. Им стала сборная Чехии, переигравшая в серии буллитов финскую команду. Игровое время завершилось вничью 3:3.

Чехи выиграли первый период 1:0 благодаря точному броску Филипа Задины. Но после первого перерыва финны ответили голами Аапели Рясанена и Олли Юолеви. Но второй период завершился вничью 2:2 – Кристиан Райхель восстановил равновесие.

В третьем периоде сборная Финляндии снова вышла вперед броска Кристиана Веселайнена. Чтобы спасти игру чешская команда пошла на отчаянный шаг – замену вратаря на шестого полевого игрока за три минуты до конца основного времени. И эта мера принесла успех – Филип Задина забросил свою вторую шайбу. Ничья 3:3. Овертайм не принес успеха ни одной из команд, а буллиты лучше выполнили чехи 2:1.

Сборная Чехии вышла в полуфинал. Ее соперник определится в матче сборных Канады и Швейцарии.