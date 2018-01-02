США запросят встречи в ООН по ситуации в Иране

Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что в ближайшие дни Соединенные Штаты запросят проведение во всемирной организации экстренных встреч по ситуации в Иране, где в последние дни не стихают массовые акции протеста.

Намерение США прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook она напомнила о протестных акциях в самих Соединенных Штатах и реакции на них властей США. "Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, с 28 декабря минувшего года крупных городах Ирана, в том числе, в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, проходят массовые акции социального протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне. По последним данным, жертвами беспорядков стали уже не менее 20 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что происходящее в Иране — "настоящее народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами ", и международное сообщество не может стоять в стороне. Одновременно в Госдепартаменте США сообщили, что с связи с ситуацией в стране не исключают введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт заявила: "Мы не собираемся забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем. Мы будем использовать широкий диапазон этих различных вариантов". Также она подчеркнула, что США продолжат тщательно следить за любыми возможными нарушениями прав человека во время демонстраций в Иране.