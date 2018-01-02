Международная федерация санного спорта не стала наказывать Демченко и Иванову

Международная федерация санного спорта (ФИЛ) приняла решение по российским саночникам Альберту Демченко и Татьяне Ивановой. Ранее оба спортсмена были дисквалифицированы МОК за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил.

ФИЛ не нашла оснований для дисквалификации Демченко и Ивановой. "Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта не нашла оснований для наложения запрета российской саночнице Татьяне Ивановой продолжать участвовать в международных соревнованиях, а главному тренеру сборной России Альберту Демченко — присутствовать на них в качестве официального лица", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИЛ.

Таким образом, Татьяна Иванова сможет принять участие в ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет 6-7 января в германском Кенигзее. Альберт Демченко также сможет руководить нашими саночниками в качестве главного тренера сборной России.