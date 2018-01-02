В Перу автобус рухнул в пропасть: более 25 погибших

Жертвами падения пассажирского автобуса в пропасть, произошедшего в Перу на Панамериканском шоссе, стали более 25 человек. Всего в салоне находилось не менее 50 пассажиров.

По предварительным данным, причиной страшной катастрофы могло стать столкновение автобуса с автомашиной, передает ТАСС. Ведется расследование, .