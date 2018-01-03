Спартаковец Попов может стать игроком "Удинезе"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может продолжить карьеру в итальянском "Удинезе". Клубы ведут переговоры по трансферу 30-летнего капитана сборной Болгарии.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на итальянский источник, "Удинезе" готов приобрести Попова за 7 миллионов евро. "Спартак" же готов отпустить полузащитника за 9 миллионов. Переговоры клубов продолжаются.

"Я могу остаться в команде, но могу и сменить клуб. "Трабзонспор" предлагал мне более высокую зарплату, отличные условия, но я отказался, чтобы играть в Европе. Я обдумаю предложение, если они его повторят", — прокомментировал информацию сам Ивелин Попов. Контракт болгарского полузащитника со "Спартаком" рассчитан до июня 2019 года..