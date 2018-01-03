В Риге горит 6-этажное здание

Во вторник, 2 января, вечером в столице Латвии городе Риге загорелось шестиэтажное здание, в котором, помимо прочего, расположен полицейский участок. Пожару присвоен статус повышенной опасности.

Возгорание возникло в помещении на четвертом этаже, здание горит открытым пламенем. Борьбу с огнем ведут 32 пожарных, на месте происшествия находятся восемь пожарных машин, сообщает РИА Новости. Информация о пострадавших пока не поступала. Причина возникновения пожара пока не выяснена.