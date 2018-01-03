Датская молодежка обыграла команду Белоруссии в первом матче

В США продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных сыгран двух слабейших команд группового этапа. Сборная Дании со счетом 5:4 победила команду Белоруссии в первом из матчей за право играть в группе сильнейших.

Датчане выиграли первый период 2:0, но во втором пропустили две шайбы. Белорусская сборная не стала ограничиваться двумя голами и в начале третьего периода еще дважды огорчила вратаря датчан.. Но датская сборная вовремя сократила отставание в счете, вернув матчу интригу.

На последней минуте основного времени при счете 3:4 тренер датчан заменил вратаря полевым игроком. И эта мера принесла результат – счет стал равным. А через 20 секунд сборная Дании забросила пятую шайбу, ставшую победной. Сборная Дании выиграла 5:4 первый матч из серии до двух побед.