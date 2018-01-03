"Манчестер Сити" одержал очередную победу в английской премьер-лиге

Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" одержал очередную, двадцатую победу в чемпионате. На этот раз команда Хосепа Гвардиолы выиграла у Уотфорда" 3:1.

Не прошло и минуты, как Рахим Стерлинг забил один из самых быстрых голов в истории клуба. На 14-й минуте "Сити" выигрывал уже 2:0, — Кристиан Кабаселе поразил свои ворота. Во втором тайме Серхио Агуэро воспользовался ошибкой вратаря гостей Эурелио Гомеса – 3:1. Незадолго до конца встречи Андре Грэй один мяч отыграл – 3:1. "Манчестер Сити" одержал 20 победу в 22 матчах, набрал 62 очка и уверенно лидирует. У занимающего второе место "Манчестер Юнайтед" на 15 очков меньше.

"Тоттенхэм" в гостях победил "Суонси" 2:0. Голы на счету Фернандо Льоренте и Деле Алли. "Кристал Пэлас" со счетом 2:1 обыграл в гостях "Саутгемптон", а "Вест Хэм" с тем результатом дома переиграл "Вест Бромвич". Тур завершится в среду матчем двух лондонских клубов – "Арсенала" и "Челси".