В Нигерии более 20 крестьян стали жертвами нападения

Губернатор нигерийского штата Бенуэ Самуэль Ортома сощил, что в результате вооруженного нападения скотоводов-фулани на земледельческие поселения народа тив погибли не менее 20 человек, еще около 30 получили ранения.

Периодически повторяющиеся набеги скотоводов-фулани на земли оседлых крестьян, совершаемые в ряде штатов среднего пояса Нигерии, заставили власти штата Бенуэ принять закон, ограничивающий выпас скота специальными территориями, который вступил в силу 1 ноября 2017 года, сообщает ТАСС. Этот закон вызвал активное недовольство практикующих кочевое скотоводство представителей народа фулани, считающих принятые меры дискриминационными по отношению к своей общине.

Ежегодно в Нигерии в результате столкновений скотоводов и земледельцев гибнет около 2 тысяч человек. Как считают эксперты, главной причиной конфликта является опустынивание севера Нигерии, приводящее к сокращению площади пастбищных земель и вынуждающее скотоводов мигрировать на юг. Кроме того, местные оседлые жители, большая часть которых исповедует христианство, обвиняет представителей общины фулани в попытках исламизировать Нигерию.