Валерий Брагин: американцы всегда мощно начинают

Молодежная сборная России по хоккею уступила сверстникам из США со счетом 2:4 в четвертьфинале проходящего в Баффало чемпионата мира. Наша молодежка осталась без медалей – впервые за время, которое командой руководит Валерий Брагин.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин назвал причины проигрыша нашей команды американцам. "Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет – при счете 2:2. Наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда", — приводит слова Брагина "Спорт-Экспресс".

По мнению Валерия Брагина наши хоккеисты допустили ошибки в первом периоде. "В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде – где-то и мы владели инициативой, третий – получился равным до пропущенной шайбы".