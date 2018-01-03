В Москве по-прежнему аномально тепло

В среду, 3 января юго-восточные ветра продолжат поставлять на берега Москвы-реки новые порции теплых и неустойчивых воздушных масс, благодаря которым температурный фон окажется на 8-10 градусов выше климатической нормы.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможны небольшие осадки, дымка, передает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура в мегаполисе — 2-4 градуса выше нуля, по области от нуля до плюс 4.Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру немного понизится и составит 745 мм рт. ст.