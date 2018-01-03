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3 января 201808:16 Екатерина Максимова

Иран обвиняет в разжигании напряженности в стране внешние силы

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Иранский парламент на фоне протестов может отменить повышение цен на электроэнергию и воду. Этот вопрос парламентарии рассмотрят в ближайшие дни. Рост цен стал одной из причин массовых волнений в стране.

Провинция Исфахан: полицейский участок — в огне, вместе с проклятиями в сторону правоохранителей летят камни и куски асфальта. В других регионах Ирана тоже неспокойно, люди с плакатами вышли на улицы. Митинги против коррупции и роста цен быстро переросли в беспорядки. По данным СМИ, протестующие даже попытались захватить военные базы.

Власти уже готовы пойти навстречу демонстрантам. В ближайшее время парламент рассмотрит отмену повышения цен на воду и электричество. В то же время, верховный лидер Ирана выступил с заявлением, в котором отметил, что без подстрекательства со стороны других государств не обошлось. "В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для руководства и народа Исламской Республики. Мне есть что сказать жителям по этому поводу, и я это обязательно сделаю, как только придет время", — пообещал Али Хаменеи.

 

А вот секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана высказался конкретнее, заявив, что США и Израиль развернули в соцсетях антииранские кампании. Вашингтон и на самом деле не остался в стороне, в своих лучших традициях поддержав так называемых "мирных демонстрантов" и пригрозив Ирану санкциями.

"Мы определенно сохраняем все варианты в плане санкций. Что касается выхода из соглашения по иранской ядерной программе в январе, президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Он будет держать все имеющиеся варианты под рукой. Я думаю, что президент вполне ясно выразил свою поддержку иранскому народу", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что обвиняющие Иран в жестокости Соединенные Штаты совсем не церемонятся со своими протестующими, неугодными властям. Американский постпред при ООН Никки Хейли пообещала созвать экстренные заседания Совбеза всемирной организации и Совета по правам человека, и Захарова посоветовала ей вспомнить, как в Америке действуют в подобных ситуациях. "Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", — написала она в своем Facebook.

Отношения Вашингтона и Тегерана простыми и правда назвать нельзя. Со стороны Соединенных Штатов — и санкции, и постоянные угрозы выйти из ядерного соглашения с Ираном, якобы, из-за нарушенных страной договоренностей. Тут, однако, с Вашингтоном не согласились европейские союзники. К тому же, соблюдение всех условий соглашения Тегераном подтвердили инспекторы МАГАТЭ. Евросоюз, ООН, а также многие другие страны призвали власти Ирана быть сдержаннее.

В Тегеране заверили, что жители страны имеют право на протест, а полиция задержала лишь зачинщиков беспорядков и провокаторов. В МВД Ирана подчеркивают, что в целом ситуация находится под контролем. Меры безопасности усилены рядом с иностранными дипведомствами, в том числе — у посольства России.

В связи с волнениями власти Ирана заблокировали в стране соцсети, за что на Тегеран незамедлительно обрушилась критика Вашингтона. Впрочем, работу соцсетей пообещали восстановить, когда обстановка нормализуется. Министр массовых коммуникаций уже принес гражданам извинения за неудобства.

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