Варламов и Задоров помогли "Колорадо" обыграть "Виннипег" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на своем льду в овертайме одержал победу над клубом "Виннипег Джетс" со счетом 3:2.

После второго периода хозяева вели со счетом 2:0. Шайбы забросили Натан Маккиннон (28-я минута) и Микко Рантанен (32-я) с передачи российского защитника Никиты Задорова. До 35-й минуты матча ворота "Колорадо" защищал россиянин Семен Варламов, который отразил 21 бросок. Но затем голкипер покинул лед. Как сообщается, из-за травмы "нижней части тела".

После ухода Варламова гостям удалось сравнять счет. Дважды отличился Блейк Уилер (41-я и 60-я минуты). При этом вторая шайбы была заброшена нападающим за 33 секунды до окончания основного времени матча. Встреча перешла в овертайм, в котором Эрик Джонсон за 10 секунд до конца принес "Колорадо" победу.

В других матчах дня "Лос-Анджелес Кингз" в гостях разгромил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:0. С тем же счетом "Анахайм Дакс" на выезде одолел "Ванкувер Кэнакс". "Вегас Голден Найтс" дома победил "Нэшвилл Предаторз" – 3:0.