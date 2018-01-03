Капитан молодежки: извиняюсь перед всей Россией за такой результат

Капитан молодежной хоккейной сборной России Егор Зайцев принес извинения за результат четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором российская команда потерпела поражение от американцев со счетом 2:4. Защитник также отметил, что игрокам сборной не стыдно смотреть друг другу в глаза.

"Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось, — сказал Зайцев, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России. — Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат".

Сборная России осталась без медалей молодежного чемпионата мира впервые за восемь лет. В этом году турнир проходит в американском "Баффало".