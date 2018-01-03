Еще одна трагедия в Перу: при обрушении моста погибли 5 человек, десятки пропали

В перуанской провинции Ла-Конвенсьон в результате обрушения висячего моста через реку Апуримак погибли не менее пяти человек, десятки пропали без вести. В настоящее время на месте происшествия идет спасательная операция.

Примечательно, что обстоятельства трагедии повторяют события романа "Мост короля Людовика Святого" американского писателя Торнтона Уайлдера. В книге, которая стала лауреатом Пулитцеровской премии в 1928 году, описывается инцидент, произошедший в Перу в XVIII веке, когда 20 июля 1714 года обрушился висячий мост между Лимой и Куско, что привело к гибели пяти человек, отмечает РИА Новости.

Как сообщалось, накануне также в Перу в результате пассажирского автобуса со стометрового обрыва погибли не менее 36 человек.