Судный день: в Перу при падении в пропасть погиб 41 человек, десятки пропали без вести

В Перу при обрушении подвесного моста через реку Апуримак в пропасть упали десятки человек. Пятеро погибли, остальных ищут. Спасательная операция идет в провинции Ла-Конвенсьон.

Трагедия повторяет события романа "Мост короля Людовика Святого" американского писателя Торнтона Уайлдера. Сюжет романа строится вокруг падения 20 июля 1714 года висячего моста между Лимой и Куско, пишет РИА Новости.

Ранее в Перу автобус с почти 50 пассажирами рухнул со стометровой высоты. Шестерым удалось выжить. Предположительно, водитель не справился с управлением в районе Пасамайо на участке горной дороги, известном как "Поворот дьявола". Возможно, автобус столкнулся с другим транспортным средством. Ведется следствие.

Президент Перу Педро Кучински соболезнует родным погибших.