МЧС: новый год начался без чрезвычайных ситуаций

МЧС, которое с 25 декабря 2017 года работает в режиме повышенной готовности, с удовлетворением подвело итоги празднования Нового года в России. Как заявил ТАСС врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский, в первые дни 2018 года чрезвычайных ситуаций не произошло.

Но, конечно, не обошлось без мелких происшествий. Их МЧС зафиксировало около 60 по всей стране. В результате спасены 239 человек, сообщил Кутровский.

МЧС напоминает о необходимости осторожного обращения с пиротехникой, ведь впереди еще Рождество.