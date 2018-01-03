Постпред РФ при ЕС: трансатлантическая сцепка громко трещит

После года пребывания у власти в США Трампа "трансатлантическая сцепка" уже не просто не искрит, а громко трещит, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. А потому влияние антироссийских санкций США на Европу это частный случай, который надо рассматривать в связи с вышесказанным.

Критика политики Вашингтона чаще касается не российского направления, а болезненного столкновения европейских и американских интересов, заявил высокопоставленный дипломат в интервью "Интерфаксу". На сегодня это Ближний Восток и иранская ядерная сделка. Здесь ЕС считает себя способным быть активным игроком и значимым фактором.

Что касается энергетики (в том числе и российской), то европейцы энергично работали с американскими властями, чтобы смягчить негативные последствия для себя, сказал Чижов. И им удалось добиться успехов — например, в текст американского закона была внесена поправка, обязвающая американцев консультироваться с европейскими союзниками.

Что же касается вопроса о евросанкциях против России, то он вышел на высший политический уровень, считает постпред. Острая дискуссия на саммите 14 декабря 2017 года проходила без проработки решения в рабочих органах ЕС, так что решение о продлении санкций настолько неоднозначно, что его можно принять только на высшем уровне. Раньше тон дискуссии задавали Германия и Франция, все кивали и вопрос считался решенным, но теперь этого нет, и это большой сдвиг, уверен Владимир Чижов.

Глава российской дипмиссии при ЕС напомнил об истории европейской санкционной политики."Первые санкции появились на свет в марте 2014 года, — сказал Чижов. — И мотивировка была прекратить военные действия и заняться политическим урегулированием проблемы Донбасса". Главное было — посадить всех за стол переговоров. Настал февраль 2015-го, "и после 17-часового бдения на свет появился текст Минских соглашений". По логике вещей, тогда же ЕС должен был отменить санкции, но все произошло иначе — задним числом была изменена мотивировка и оказалось, что нужно дожидаться полного выполнения соглашений. "И где гарантия, что, когда они будут полностью выполнены, не найдут еще что-то другое?" - задал вопрос постпред, добавив, что Минские соглашения не идеальны и не содержат формулу конечного решения, но пока ничего лучше не придумано.

"Это единственная основа процесса политического урегулирования", — резюмировал Владимир Чижов.