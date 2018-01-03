В Петербурге схвачен телефонный террорист

Петербургская полиция задержала мужчину, которого подозревают в "минировании" магазина в Красносельском районе города. 2 января правоохранители приняли сообщение, что в магазине по улице Партизана Германа заложено взрывное устройство. После экстренного выезда по этому адресу ничего обнаружено не было. Зато после комплекса специальных мероприятий удалось установить, кто подал ложное сообщение — в телефонном терроризме подозревают 24-летнего петербуржца.

Как сообщает ТАСС, сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что в осеннюю сессию, после волны телефонных "минирований", прокатившейся по России, Госдума приняла поправки в УК, существенно ужесточающие наказание за ложные сообщения об угрозах общественной безопасности. Телефонным террористам теперь грозит до 10 лет колонии.