Ниагарский водопад скован льдом

Морозы, которые царят по всей Канаде и на севере США, частично остановили Ниагарский водопад, который расположен на границе двух этих стран.

Как сообщает ТАСС, 1 января 2018 года метеорологи зафиксировали исторический температурный минимум — минус 26 градусов по Цельсию. Обычные же для этого времени температуры — 0 до минус 7. Такой мороз смог частично остановить мощнейшее течение водопада — каждую секунду со скоростью 9,7 метра с 50-метровой высоты падает более трех тонн воды. Теперь же она струится под толстой коркой льда. Тем не менее, синоптики отмечают, что для полной остановки водопада температура должна достичь примерно 40 градусов.

Водопад и в обычные дни привлекает к себе тысячи туристов, а теперь, когда эта громада воды обледенела, их едет в два раза больше — люди спешат запечатлеть.историческое событие.

Сильные морозы ударили на севере Северной Америки в конце 2017 года. Местами в Канаде столбики термометров опускаются до минус 42 градусов Цельсия.