Овечкин превзошел Гретцки по количеству шайб за одну команду

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 584-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге и превзошел достижение Уэйна Гретцки по количеству голов за один клуб. В активе легендарного канадца 583 шайбы за "Эдмонтон Ойлерз".

Россиянин вошел шестерку лучших игроков в истории по данному показателю. Первое место занимает легенда "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу, забросивший за клуб 786 шайб.

Ovechkin has passed Wayne Gretzky (Oilers) for sixth all-time in goals scored with a single franchise. pic.twitter.com/bJwGir78EH