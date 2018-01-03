Овечкин превзошел Гретцки по количеству шайб за одну команду

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 584-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге и превзошел достижение Уэйна Гретцки по количеству голов за один клуб. В активе легендарного канадца 583 шайбы за "Эдмонтон Ойлерз".

Россиянин вошел шестерку лучших игроков в истории по данному показателю. Первое место занимает легенда "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу, забросивший за клуб 786 шайб.

Ovechkin has passed Wayne Gretzky (Oilers) for sixth all-time in goals scored with a single franchise. pic.twitter.com/bJwGir78EH — CapitalsPR (@CapitalsPR) 3 января 2018 г.

Ранее Овечкин, дважды отличившись, принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнс" (5:4 ОТ). На счету россиянина победный гол в овертайме. Для Овечкина эта победная шайба стала юбилейной 100-й в карьере. В списке лучших в истории НХЛ по этому показателю форвард занимает девятое место. Лидирует чех Яромир Ягр, в активе которого 135 победных голов.

Дубль помог Овечкину выйти на первое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона. В 41 матче россиянин забросил 26 шайб. На втором месте в лиге по данному показателю идет российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров – 25 голов.

Сам Овечкин не придает статистике особого значения. "50 шайб за сезон? Давайте просто идти от игры к игре, – цитирует Овечкина "Спорт-экспресс" со ссылкой на Washingtonpost.com. – Мне уже не 20 и не 25 лет, когда стараешься достигнуть подобной отметки. Однако если у меня получится, будет круто".