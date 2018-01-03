В Омске водитель скрылся, сбив насмерть мужчину и мальчика

В Омске водитель выехал на тротуар, и сбил насмерть двух пешеходов – мужчину и мальчика. После этого он скрылся. Как сообщают в УМВД России по Омской области, мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Известно, что неизвестный водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по улице 19-я Марьяновская в районе дома 41Б, наехал на двух пешеходов, которые шли по тротуару в противоположном направлении. После этого водитель бросил машину и убежал, передает ТАСС.

Сообщение об этом ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД 2 января в 21 час 30 минут по местному времени (18:30 по московскому). На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Водителя, который совершил наезд на пешеходов, ищут.