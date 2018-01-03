Россиянка умерла после падения на катке в Брюгге

Трагический случай произошел в первый час нового года в бельгийском Брюгге. Как сообщает РИА Новости, наша соотечественница решила покататься на закрытом на ночь катке на рождественской ярмарке. Женщина упала и сильно ударилась головой об лед, потеряв сознание.

Друзья россиянки вызвали скорую, врачи которой настаивали на госпитализации. Однако пришедшая в себя женщина отказалась ехать в больницу. Но в медучреждение она все-таки попала — утром 1 января и в критическом состоянии. Спасти жизнь российской туристки не удалось.

Полиция Брюгге начала расследование. Россиянка приехала в Бельгию с друзьями. Отмечать новогодние праздники.