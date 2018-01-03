Поворот дьявола: количество погибших в Перу увеличилось до 48 человек

Количество жертв страшнейшей автокатастрофы в Перу увеличилось до 48 человек, сообщает "Интерфакс". Таковы предварительные и печальные итоги спасательной операции, которая проходит в районе города Уачо недалеко от столицы страны Лимы. Ранее сообщалось о пятерых погибших и десятках пропавших без вести.

2 января автобус, перевозивший 57 пассажиров, столкнулся с грузовиком и, потеряв управление, упал в пропасть со 100-метровой высоты. Этот участок дороги считается наиболее опасным и его называют Поворотом Дьявола. Сама же дорога — Serpentin Pasamayo — считается одной из опаснейших в стране да и, пожалуй, в мире. Она проходит на большой высоте (при том что сама Перу является одной из самых высокогорных стран на глобусе), изобилует многочисленными поворотами, является почти на всем протяжении двухполосной и практически никак не ограждена.

В начале спецоперации, организованной перуанскими спасательными службами, удалось найти лишь пять трупов. Теперь их количество выросло до 48. Шестерым удалось выжить.

Спасательная операция продолжается. Начато расследование. Президент Перу Педро Кучински выразил соболезнования родным и близким жертв ужасной аварии. Судя по всему, в стране будет объявлен траур.