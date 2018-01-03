Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair сбежал из самолета через аварийный выход

В сети размещены кадры инцидента с участием нетерпеливого пассажира, произошедшего на борту самолета авиакомпании Ryanair в Испании – один из очевидцев запечатлел выходку "торопыги" на камеру мобильного телефона.

Воздушное судно прибыло в Малагу из лондонского аэропорта Станстед с опозданием на час. После приземления пассажирам без каких-либо объяснений не разрешали покинуть самолет еще около 30 минут – так автор видео описал предысторию в своем аккаунте в Facebook .

Очевидно, задержка стала последней каплей, переполнившей чашу терпения 57-летнего гражданина Польши по имени Виктор. Мужчина снял дверь аварийного выхода и выбрался на крыло.

Экипаж среагировал на нештатную ситуацию – пилоты связались с наземными службами, а бортпроводники вступили в переговоры с «беглецом». Через некоторое время им удалось договориться с пассажиром, который согласился вернуться в салон.

В итоге нарушителя правил передали местной полиции. Не исключено, что мужчине может грозить серьезный штраф.