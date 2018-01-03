Саночники Демченко и Иванова 5 января подадут иски в CAS

Стала известна точная дата, когда российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета. По словам президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт, это произойдет 5 января.

"Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января будут готовы подать иски, — сказала Гарт, которую цитирует ТАСС. — Конечно, очень жаль, что нам для своей защиты оставили очень мало времени. Так получилось, что мы о всех подозрениях узнали только в середине декабря. Теперь приходится в предельно сжатые сроки готовиться к слушаниям в CAS".

Ранее дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (ФИЛ) не стала отстранять российских саночников, так как не нашла достаточных оснований для наложения запрета. Гарт выразила надежду, что федерация согласится с выводами независимой комиссии. "Я надеюсь, что международная федерация согласится с решением комиссии, которая является независимой, — сказала она. — Посмотрим, как все будет развиваться дальше, не хочу загадывать. У Татьяны и Альберта за долгие годы выступлений не было ни одной допинговой истории. Все это знают и понимают".