Задыхавшийся астматик вырвался из самолета через аварийный люк

Через аварийный выход пытался покинуть самолет пассажир новогоднего рейса Ryanair, который прилетел из Лондона в Малагу. Мужчина был арестован испанской полицией.

Самолет Ryanair, как пишет The Guardian, 1 января вылетел из лондонского аэропорта Станстед с существенным опозданием. В Малаге, куда он прибыл после 23:00 по местному времени, пассажиры еще около получаса были вынуждены ожидать высадки.

57-летний гражданин Польши по имени Виктор ждать долго не захотел и выбрался через аварийный люк на крыло с вещами в руках. Самостоятельно спуститься на землю он не мог, и сидел на крыле. Бортпроводники и наземный персонал аэропорта уговорили его вернуться в самолет, передает "Интерфакс".

Как заявили в пресс-службе Ryanair, полицейские немедленно арестовали пассажира, как только он был доставлен в аэропорт Малаги. Мотивом ареста стало нарушение испанских правил и норм безопасности. Дело рассматривают испанские власти.

Пассажиры задержанного рейса рассказали, что нарушитель спокойствия — астматик. В течение полета он несколько раз использовал ингалятор. После посадки у него начался еще один приступ, он просил выпустить его из самолета. Однако служба безопасности и бортпроводники не позволили ему этого сделать. Тогда пассажир решил проблему радикальными методами. Из-за инцидента высадка была отложена еще на 40 минут.

Ryanair — крупнейший дискаунтер в Европе. Рост числа пассажиров авиакомпании замедлился в 2017 году до минимума с 2014 года – на 10 процентов. В общей сложности в прошлом году Ryanair перевез 129 миллионов человек. Ryanair отменила более 20 тысяч рейсов с конца сентября 2017 года до начала лета 2018 года. Это произошло из-за проблем со штатным расписанием.