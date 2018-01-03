Иранцы устали от насилия и бессмысленных смертей

В крупнейших городах Ирана в среду проходят акции против вспышек насилия, в результате которых за последнюю неделю погибли не менее 20 человек. С 28 декабря в стране не стихают протесты. Одним из главных поводов стало намерение властей повысить стоимость коммунальных услуг.

Накануне парламент пообещал пересмотреть это решение. Также в правительстве заявили, что возобновят доступ к соцсетям, как только ситуация в республике успокоится. Facebook и Twitter заблокировали из-за протестов, чтобы помешать распространению в сети антиправительственных призывов.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны других государств, в частности — США. Американские СМИ, тем временем, основной версией избрали участие Тегерана в иностранных конфликтах, забыв о том, что в той же Сирии американские войска находятся без приглашения.