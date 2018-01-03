Сбербанк: система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована

Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом заявил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов. По его словам, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом, расследований на уровне МВД по делу экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется.

Глава чеченского отделения Сбербанка России Джабраилов, как сообщала пресс-служба МВД по Чечне в июле, подозревается в создании 12 фирм-однодневок. С их помощью незаконно обналичено более одного миллиарда рублей. В отношении Джабраилова было заведено уголовное дело, передает РИА Новости.

По словам Кузнецова, Сбербанк провел собственное расследование действий Джабраилова. "Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка", — уточнил он.

Кузнецов рассказал, что после проведенной совместно с правоохранительными органами работы, было закрыто несколько десятков счетов. "Отмывочная система полностью ликвидирована", — сообщил зампред правления Сбербанка.