Экс-форвард ЦСКА Жо перебрался из Бразилии в Японию

Экс-форвард ЦСКА Жо перебрался из Бразилии в ЯпониюЧитайте нас в Telegram
Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Жо, который в нынешнем сезоне в составе "Коринтианса" стал чемпионом Бразилии и был признан лучшим игроком, подписал контракт с командой профессиональной лиги Японии "Нагоя Грампус". О сроке соглашения не сообщается.
Ранее стало известно, что японцы предлагали за 30-летнего нападающего самую большую цену — 13 миллионов долларов, но официальной информации об этом нет. В прошедшем сезоне бывший армеец забил в чемпионате Бразилии 18 мячей.
"Я хотел бы от всей души поблагодарить наших болельщиков. Как и они, я очень рад, что смог присоединиться к "Нагоя Грампус". Я сделаю все возможное и буду усердно работать, чтобы выиграть титул", — цитирует Жо пресс-служба японского клуба.
“ Muito prazer!（はじめまして！） ” ブラジルのSCコリンチャンス・パウリスタよりジョー(Jô)選手の完全移籍での加入が決定しました！ “ 新たな挑戦の機会を与えていただいた名古屋グランパスの皆さま、サポーターの皆さまに心より感謝申し上げます。名古屋グランパスに加入できたことを嬉しく思うと共に、応援し、期待してくださる皆さまのためにもタイトルを獲れるよう一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします ” ようこそNAGOYAへ、ジョー選手✨これから名古屋グランパスと共に、多くの喜びを🇧🇷🤝🇯🇵⚽️ #ジョー #ようこそ名古屋へ #名古屋グランパス #grampus
Публикация от 名古屋グランパス / Nagoya Grampus (@nagoyagrampus) Янв 2, 2018 at 5:02 PST
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