Экс-форвард ЦСКА Жо перебрался из Бразилии в Японию

Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Жо, который в нынешнем сезоне в составе "Коринтианса" стал чемпионом Бразилии и был признан лучшим игроком, подписал контракт с командой профессиональной лиги Японии "Нагоя Грампус". О сроке соглашения не сообщается.

Ранее стало известно, что японцы предлагали за 30-летнего нападающего самую большую цену — 13 миллионов долларов, но официальной информации об этом нет. В прошедшем сезоне бывший армеец забил в чемпионате Бразилии 18 мячей.

"Я хотел бы от всей души поблагодарить наших болельщиков. Как и они, я очень рад, что смог присоединиться к "Нагоя Грампус". Я сделаю все возможное и буду усердно работать, чтобы выиграть титул", — цитирует Жо пресс-служба японского клуба.